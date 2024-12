Dodaj do wody i wymocz stopy. Będą gładkie jak u niemowlaka

Szybkie i proste metody często okazują się najlepsze. Gdy zmagasz się z problemem szorstkich stóp lub nieprzyjemnym zapachem, warto skierować swoją uwagę do kuchni. Tam znajdziesz produkt, który sprawdzi się w pielęgnacji stóp.

W codziennej gonitwie zdarza się, że zapominamy o regularnej pielęgnacji skóry, zwłaszcza stóp. Zimą są ukryte w wełnianych skarpetach i ciepłych butach. Zazwyczaj nie przypominają reklamowych wzorców gładkości. Istnieje jednak sposób, który może poprawić stan skóry stóp szybciej niż drogie kosmetyki - bez wydawania fortuny w drogerii. Potrzebny produkt znajdziesz w kuchennej szafce.

Domowy sposób na szorstkie pięty

Twoje pięty są szorstkie niczym tarka? W okresie jesienno-zimowym są "skazane" na długotrwały ścisk w bucie w wilgotnych warunkach. Jak temu zaradzić? Okazuje się, ze wcale nie musisz biec do apteki albo drogerii w poszukiwaniu idealnego specyfiku. Warto poszperać wśród produktów będących pod ręką. Nasz wybór padł na proszek do pieczenia, który z pewnością masz w kuchni.

Okazuje się, że sprawdzi się do tylko podczas pieczenia świątecznych ciast. Wykorzystasz go również do przygotowania kąpieli wodnej dla swoich stóp.

Jak przygotować kąpiel z proszkiem do pieczenia?

Wystarczy rozpuścić jedną łyżkę stołową proszku do pieczenia w litrze wody, a następnie wymoczyć stopy przez około 10 do 15 minut. Później należy dokładnie oczyścić stopy i nałożyć na nie krem nawilżający. Kąpiel można stosować dwa do trzech razy w tygodniu.

Moczenie stóp w mieszance wody i proszku do pieczenia wygładza skórę, eliminuje nieprzyjemny zapach oraz koi podrażnienia. Skóra jest delikatna i miękka, przygotowana na dalszą pielęgnację, np. usuwanie obumarłego naskórka.

