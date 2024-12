"Odkurzacz" na pryszcze. Kupisz w aptece za 10 zł

Maść ichtiolowa jest znana przede wszystkim ze swojego działania przeciwzapalnego . Zawiera sulfobituminianam amonu, który skutecznie zmniejsza stany zapalne skóry. Dzięki swoim właściwościom ściągającym, przyspiesza proces gojenia, co jest kluczowe w leczeniu zmian trądzikowych. Zapobiega namnażaniu się bakterii, co jest nieocenione w przypadku trądziku i wyprysków.

Maść ichtiolowa działa nadzwyczaj skutecznie na drobne cysty i guzki, dosłownie "wyciągając" je na wierzch skóry, co ułatwia ich usunięcie. Dla wielu osób to niezastąpione rozwiązanie w codziennej pielęgnacji skóry trądzikowej. Jest to rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze od prób usuwania wyprysków w sposób mechaniczny.