Wsyp do muszli. Toaleta będzie lśniła jak w hotelu

Dokładnego mycia toalety nie można zaniedbywać, bo kamień będzie się nawarstwiał, a po dłuższym czasie usunięcie go z ceramiki stanie się bardzo trudne. Ale nie niemożliwe. I na to jest sposób. Najpierw należy jednak usunąć wodę z odpływu i zalać go octem spirytusowym. Na kamień i osad przy kołnierzu muszli przyłóż ręczniki papierowe również nasączone octem i zostaw na co najmniej kilka godzin. Usunięcie kamienia szczotką nie będzie już sprawiać problemu.