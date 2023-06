Wsyp do odpływu i zalej. Natychmiast "wyżre" cały brud

Twój odpływ się zatkał? Poznaj możliwe przyczyny

Kratka znajdująca się przy odpływie dołączana jest do każdego zlewu nie bez powodu. To właśnie ona zatrzymuje wszelkie nieczystości. Zatkanie odpływu, zarówno w kuchni czy łazience, to żadna sztuka, zwłaszcza jeśli wylewa się do niego resztki jedzenia lub nie oczyszcza z włosów. Brud gromadzi się w odpływie, tworząc przeszkodę nie do pokonania.