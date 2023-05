Najprostszy sposób na odetkanie zlewu. Przyda się foliówka

Zatkany zlew może doprowadzić nas do białej gorączki. Czyszczenie i odtykanie odpływu to nielubiana, nieprzyjemna czynność, jednak czasem konieczna. Kiedy woda zaczyna schodzić wolniej ze zlewu, a z rur wydobywa się przykry zapach, to znak, że najwyższa pora udrożnić odpływ. Najlepiej jednak robić to regularnie, aby nie dopuścić do problematycznych sytuacji w kuchni.

Domowy sposób na udrożnienie odpływu. Użyj dwóch składników

Jak udrożnić rury? Oczywiście możemy wykorzystać specjalnie przeznaczone do tego płyny, żele czy proszki. Warto jednak wiedzieć, że da się to zrobić bez nich - wystarczą proste sztuczki, do których potrzebujemy tylko kilku kuchennych przedmiotów.

Domowy sposób na odetkanie zlewu zakłada na przykład wykorzystanie tabletek do zmywarki, a także foliowego woreczka. Wystarczy włożyć jedną tabletkę do odpływu, a następnie zalać ją ciepłą wodą. Dzięki temu zacznie się rozpuszczać i aktywować swoje właściwości czyszczące.

Następnie dokładnie zatykamy odpływ woreczkiem foliowym. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że tabletka pozostanie w rurach. Zostawiamy tak zlew na 10 minut, a później dokładnie myjemy go gąbką i płuczemy. Substancje zawarte w tabletce sprawią, że rury będą wyczyszczone i nie będzie się z nich unosił nieprzyjemny zapach.

Jak odetkać zlew?

Odetkanie rur możemy przeprowadzić także za pomocą wyłącznie naturalnych środków. Sprawdzi się tutaj na przykład kwasek cytrynowy. Jak to zrobić? Bierzemy dwie saszetki produktu i rozpuszczamy je w szklance ciepłej wody. Odstawiamy na kwadrans, a później wlewamy mieszaninę do odpływu i zostawiamy na pół godziny. Na koniec spłukujemy dużą ilością chłodnej wody.

Zatkany odpływ uratujemy także za pomocą sody oczyszczonej i soli. Wsypujemy do odpływu po pół szklanki obydwu składników, a następnie zalewamy całość gorącą wodą. Również tutaj odczekujemy pół godziny i spłukujemy wodą.

