Wsyp do toalety na noc. Rano będzie jak ze sklepu

Sposób na czystą toaletę

Jak pożegnać się raz na zawsze z brudną toaletą? Wymieszaj ze sobą sodę oczyszczoną i sól. Te dwa produkty w mig poradzą sobie z wyczyszczeniem toalety, pozostawiając ją nie tylko czystą, ale wręcz śnieżnobiałą. Wystarczy, że połączysz ze sobą pół szklanki soli i pół szklanki sody oczyszczonej, które następnie wsypiesz do toalety. Warunkiem jest jednak to, by nie spłukiwać mieszanki od razu. Pozostaw ją na kilka godzin lub całą noc.