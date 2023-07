Wetrzyj w spód garnka. Będzie lśnił jak prosto ze sklepu

Możesz wykorzystać patent, który może i początkowo wydaje się dziwny, ale naprawdę działa. Do wyczyszczenia garnka potrzebujesz trzech składników — sody oczyszczonej, wody, a także ziemniaka. Jak ro zrobić? Zagotuj wodę. Umyj dno garnka pod bieżącą wodą, a następnie zalej go wrzątkiem. Następnie do dużej miski wlej gorącą wodę i dodaj do niej łyżkę sody oczyszczonej. Na tarce o drobnych oczkach zetrzyj całego obranego ziemniaka, a na końcu dodaj go do wody z sodą. W tak przygotowanej miksturze zanurz przypalone dno garnka i pozostaw do momentu, w którym woda stanie się czarna. Kiedy całkowicie ostygnie, wyjmij garnek i przetrzyj go gąbką z płynem do naczyń. Po zabrudzeniach nie powinno być już śladu.