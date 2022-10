Wsyp łyżkę do wody i podlej. Storczyk aż się o to prosi

Jak podlewać storczyki nawozem ryżowym?

Naturalny nawóz ryżowy stosuje się raz w miesiącu. Nie należy jednak wsypywać go bezpośrednio do doniczki. Proszek wsyp do butelki lub konewki i zalej zimną wodą. Po około 30 minutach wstrząśnij. Gdy ryż się rozpuści, podlej storczyki - jednak nie za bardzo, bo kwiaty te nie lubią przelania.