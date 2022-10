Nasmaruj w tym miejscu. Storczyk aż się o to prosi

Przygotuj nawóz z aloesu

Dobrym sposobem na pobudzenie rozkwitania storczyka jest także potraktowanie go nawozem z aloesu. Tak, jak w przypadku żelu, stworzysz go w kilka minut w domu. Wystarczy, że do blendera wlejesz szklankę wody, a następnie wrzucisz kilka liści aloesu. Całość należy dobrze zmiksować, a potem przecedzić przez sitko. Do "jednorazowej" kuracji storczyka zastosuj ok. pięciu łyżek powstałego nawozu. Powtarzaj to co 20 dni.