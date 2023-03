Wsyp ten składnik do toalety. Będzie lśnić jak nowa

Domowe środki do toalety

Inne składniki, które świetnie sprawdzą się do czyszczenia toalety to nieoceniona soda oczyszczona i kwasek cytrynowy. Wystarczy zmieszać pół szklanki sody i ¼ szklanki kwasku, wsypać do ubikacji, delikatnie wymieszać, by powstała piana i zostawić na około pół godziny. Po tym czasie toaletę czyścimy szczotką i spłukujemy.