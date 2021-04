Wszystkie trendy sezonu w kolekcji Jenny Fairy wiosna-lato 2021

Na zdjęciach oglądamy must have’y sezonu – buty sportowe, klapki i mokasyny. Oprócz białych i neutralnych sneakersów w klimacie retro Jenny Fairy lansuje tenisówki z dżinsu albo we wzór stokrotek jak z epoki dzieci kwiatów. Na najmodniejszy fason sezonu it-girls wytypowały mokasyny. U Jenny Fairy do wyboru mamy zarówno klasyczne mokasyny, jak i wsuwane klapki o fasonie nawiązującym do tego modelu.