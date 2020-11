Wybaczyła mu przed śmiercią. "Byli w najlepszych stosunkach od lat"

Ekspertka wyjawiła w rozmowie z brytyjskimi mediami, że Diana i książę Karol doszli do porozumienia pod koniec jej życia. Zanim doszło do tragicznego wypadku, wybaczyła mu i zaczęła się z nim wreszcie dogadywać. Jak powiedziała, zaczęli nawet razem pić herbatę w Pałacu Kensington i żartować.

Relacje Diany i Karola

Kobieta dodała jeszcze, że książę Walii przyzwyczaił się wpadać do pałacu. – Wszystko się uspokoiło, chłopcy byli starsi. Diana i Karol rozmawiali o swoich projektach charytatywnych. A ona w końcu przestała odrzucać Camillę. W końcu zrozumiała, że to Camilla była miłością jego życia i nic nie mogła z tym zrobić – opowiadała.

Tina Brown znała księżną i się z nią spotykała. Przekonywała, że podczas wspólnego lunchu księżna zwierzyła się jej ze swoich pragnień. – Usłyszałam, że w mgnieniu oka wróciłaby do Karola, jeśli on tylko by zechciał.