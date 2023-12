Wybielanie zębów – od gabinetu do pielęgnacji domowej

Higienę jamy ustnej zaczynamy od umycia zębów szczoteczką i pastą do zębów. Do codziennej higieny możesz używać tradycyjnej szczoteczki o miękkim lub średnim włosiu. Pasta do zębów powinna mieć specjalne właściwości i skład, który wpłynie na trwałość efektu wybielania. Świetnym wyborem do codziennego stosowania będzie ELGYDIUM BIO – wybielająca organiczna pasta do zębów, która sprzyja nie tylko śnieżnobiałemu uśmiechowi, ale także naszej planecie. Zawiera 98% naturalnych substancji, a jej opakowanie zawiera o 48% mniej plastiku niż opakowanie tradycyjnej pasty do zębów.