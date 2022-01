Wychowuje dziecko z niepełnosprawnością. "Część osób się od nas odsunęła"

My i tak mieliśmy przywileje, bo jesteśmy we dwójkę, mieszkamy w dużym mieście, w którym jest specjalistyczny szpital. Mój mąż dobrze zarabia, więc utrata pracy przeze mnie nie sprawiła, że bardzo zmienił się nasz poziom życia. Z drugiej strony niepełnosprawność obniża człowieka na drabinie społecznej. To nadal jesteśmy my, jesteśmy wykształceni, mamy fajne starsze dzieci, a i tak dużo osób się od nas odsunie. Nawet, jeśli sami się do tego nie przyznają. To jest bolesna prawda.