Maja Bohosiewicz uczy syna, jak mierzyć się z przegraną. Reakcja chłopca ją zaskoczyła

Maja Bohosiewicz jakiś czas temu podjęła decyzję, że wraz z mężem i dziećmi przeprowadzi się do Dubaju. Nie wiadomo na razie, jak długo rodzina planuje mieszkać w Zjednoczonych Emiratach Arabiskich, jednak nie będzie to na pewno krótki okres. Wiadomo bowiem, że Bohosiewicz wraz z mężem szuka dla dzieci przedszkola. Wszyscy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. "Choć jeszcze trochę brakuje, żeby poczuć się jak u siebie, to uczymy się powoli, jak funkcjonuje to miasto. (…) Jednak widok z okna, przepiękna pogoda i masa innych rzeczy sprawia, że czuję, że to będzie niesamowita przygoda" – napisała Bohosiewcz w jednym z instagramowych postów.