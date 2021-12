Wszechmocne 2021. Jeśli jeszcze nie poznałeś tych kobiet, czas to nadrobić

Marta Konopko

Miała niewiele ponad 20 lat i 200 zł na start, kiedy postanowiła założyć biznes. Niedługo potem znalazła się na liście Forbesa "25 przed 25", która wyróżnia wybitne osoby przed 25. rokiem życia, mające szansę wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki. Brzmi mało realistycznie? I właśnie dlatego Marta jest na naszej liście: udowadnia, że w świecie biznesu zdominowanym przez mężczyzn jest coraz więcej przedsiębiorczych kobiet. "Wielorazówka" działa w duchu zero waste i choć dziś brzmi to mało odkrywczo, to w 2018 roku Marta zapełniła niszę. Zaczynała od sześciu produktów, dziś ma ich w ofercie 1000. Sprzedaje wszystko, co wielorazowe: woreczki na warzywa, owoce i pieczywo, rękawice do ciała, gąbeczki do zmywania, płatki do demakijażu, bieliznę.