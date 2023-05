Wyciągnął tysiące kleszczy. Metoda francuskiego weterynarza to hit

Nowatorska metoda francuskiego weterynarza

Doktor Denis Heitz, francuski weterynarz, opracował bezbolesną i wysoce skuteczną metodę usuwania kleszczy z ciała. Podzielił się nią w rozmowie z Medonetem. W tym celu należy zaopatrzyć się w niewielką, plastikową pęsetę w kształcie litery V. Zwykła pęseta może zgnieść kleszcza, co znacznie utrudni jego usunięcie i co gorsza, sprawi, że wtłoczy on do naszego krwiobiegu chorobotwórcze bakterie czy wirusy.