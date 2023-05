Wystaw do ogrodu. Kleszcze nawet się nie zbliżą

Kleszcze to powszechnie występujące pajęczaki, które same w sobie nie są groźne. Przenoszą jednak niebezpiecznie dla zdrowia choroby jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Najlepiej więc chronić się przed nimi i nie dopuścić do ukąszenia, a na spacery do parku, na łąkę czy do lasu zakładać dopasowane ubranie z długim rękawem i nogawkami.