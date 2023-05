Rozlej w ogrodzie. Kleszcze natychmiast się wyniosą

Domowy oprysk na kleszcze jest tani i można przygotować go w bardzo prosty sposób. Wystarczy pokroić około 200 g cebuli i zalać ją sześcioma litrami wody. Całość odstawiamy na 12 godzin do zacienionego, chłodnego miejsca, a następnie przecedzamy i przelewamy miksturę do butelek z atomizerem. Taką substancją spryskujemy lub wylewamy nasz trawnik, a także krzewy, w których lubią schować się kleszcze. Zapach cebuli powinien zadziałać na nie błyskawicznie.