Wydajesz krocie na kawiarniane latte? W domu zrobisz kawę lepszą i tańszą od kawiarnianej.

Przygotowanie kawy rozpoczynamy "od dołu" - nalewamy wodę do części umiejscowionej najniżej. Następnie do sitka wsypujemy ulubioną kawę o średnim stopniu zmielenia, który jest bardzo ważny. Zbyt drobno zmielona mogłaby przedostać się przez dziurki w sitku, z kolei zbyt grubo zmielona nie zaparzyłaby się odpowiednio mocno. Kawa powinna sięgać do 3/4 wysokości sitka i pozostać nieubita. Na sitko nakładamy najwyższy zbiornik i zakręcamy go. Kawiarkę stawiamy na kuchence lub podłączamy do gniazdka i wyczekujemy odgłosu syczenia, oznaczający początek przelewania się kawy. To moment, w którym należy zmniejszyć płomień lub moc kuchenki i oczekiwać bulgotu zwiastującego przelewanie się kawy. Kiedy kawiarka ucichnie to znak, że możemy nalać kawę do filiżanki i rozkoszować się jej aromatem.