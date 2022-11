Wydała krocie u dentysty. Takiego efektu się nie spodziewała

Chelsea Smith od zawsze marzyła o idealnym uśmiechu. Znajomi polecili jej założenie licówek. To cienkie, pojedyncze nakładki, które przyklejane są do przedniej strony zębów. Z założenia mają być szybkim i bezbolesnym sposobem na poprawienie koloru oraz kształtu uzębienia. Licówki różnią się trwałością i materiałem, z którego są wykonane. Chelsea miała to nieszczęście, że trafiła na nakładki gorszej jakości.