Zęby powiedzą wiele o osobowości? Tak twierdzi dentysta

Zęby ujawniają nasz stres. Wystarczy zwrócić uwagę na ich wielkość

Znaczenie ma chociażby wielkość zębów. Często małe zęby są oznaką nadmiernego stresu i lęku. Jak wyjaśnił dr Kasem w "The Sun", powodem są niewłaściwe nawyki, takie jak obgryzanie paznokci czy zgrzytanie zębami. "Oba nawyki są destrukcyjne i mogą prowadzić do poważnych problemów z zębami, ponieważ powoli ściera się wtedy powierzchnię zębów, co może prowadzić do ich pęknięć, a nawet utraty" - czytamy w tabloidzie.