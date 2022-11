Zrobiła sobie zęby w Turcji. Teraz zaczynają wypadać

To nie jest pojedynczy przypadek

Jak się okazuje, wypadające licówki to problem częstszy niż mogłoby się wydawać. Decydując się na takie rozwiązanie, należy pamiętać, że nie jest ono na stałe. To cienkie płatki nakładane na zęby - mają poprawiać ich wygląd, ale co jakiś czas trzeba je wymieniać. Kompozytowe wystarczają na 5-7 lat, porcelanowe trzymają się nawet 10-15 lat.