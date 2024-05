Wyglądała fenomenalnie. Nic dodać, nic ująć

Czy to "high school girl"? Nie, to Julia Tychoniewicz, która testuje trend nawiązujący do topowych cheerleaderek z elitarnej szkoły i dziewczyn będących obiektem zainteresowań wszystkich chłopaków z bractwa. Styl preppy powrócił do mody dwa lata temu i wciąż ma się świetnie. It-girls pokochały modę inspirowaną brytyjską klasyką, elitarnym sportem oraz mundurkiem szkolnym. W tym Julia Tychoniewicz, której stylizację będziemy odtwarzać niejednokrotnie tej wiosny.