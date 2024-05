Pozowała w bikini w stylu retro. Dół z siateczką to prawdziwa petarda

Wiosenno-letni sezon to prawdziwa gratka dla miłośniczek kwiecistych printów. Drobne łączki cieszą się szczególną popularnością wśród miłośniczek romantycznego i dziewczęcego stylu. Do tej grupy zalicza się także Julia Tychoniewicz, która postawiła na białe bikini pokryte kolorowymi kwiatkami w odcieniach różu, fioletu i żółci.

Także fason stroju kąpielowego odbiegał od standardowych, klasycznych i wszechobecnych krojów. Majtki z wysokim stanem nawiązywały do modeli charakterystycznych dla lat 50. Doczepiona do nich falbanka, która optycznie zaokrągla biodra, stanowiła ciekawy niuans i odskocznię od prostych fasonów.

Wiązanie na dekolcie oraz falbany doszyte do ramiączek stanika to mówiąc w skrócie -majstersztyk. Oryginalne detale sprawiły, że strój kąpielowy prezentował się nieszablonowo i efektownie. Także motyw siateczki, który znalazł się na majtkach Julii Tychoniewicz, dodał zabudowanej formie nieco lekkości i kokieterii. To właśnie pewna zalotność, usytuowana na granicy prowokacji i subtelności, jest jedną z nadrzędnych cech stylu wschodzącej gwiazdy mediów społecznościowych.