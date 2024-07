Wyglądała, jakby nie miała nic na sobie. Fani są zachwyceni

"Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe" i "Komisarz Alex" to tylko kilka produkcji, w których zagrała Adriana Kalska. Większość z nas kojarzy ją z roli Izy Chodakowskiej w "M jak miłość".

Adriana Kalska regularnie udziela się na Instagramie, gdzie dzieli się kadrami z życia zawodowego, ale i prywatnego. Niedawno poinformowała, że wybiera się na wakacje. Co jakiś wstawia zdjęcia, na których pokazuje się w stroju kąpielowym i bez grama makijażu.

Adrianna Kalska pochodzi ze Słupska. Wychowywała się w artystycznej rodzinie. Jej rodzice są bursztynkami, siostra jest architektką, a brat studiował wzornictwo na ASP. Zanim została aktorką, uczęszczała do Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, które porzuciła na rzecz nauki w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Choć większość z nas kojarzy ją z serialami, Kalska regularnie występuje na deskach teatru 6. piętro.

