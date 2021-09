Wyjątkowy gość zaśpiewał "sto lat". Izabela Janachowska świętowała urodziny w doborowym towarzystwie

Izabela Janachowska jest znaną prezenterką telewizyjną i ekspertką ślubną. W ostatnim czasie o celebrytce zrobiło się szczególnie głośno ze względu jej przeniesienie się do innej stacji telewizyjnej. Do niedawna prowadziła wiele programów na kanale TVN Style. Były to m.in. produkcje "W czym do ślubu", "I że nie opuszczę cię aż do ślubu" czy "Pary młode ponad miarę", gdzie przygotowywała przyszłych małżonków do ich wyjątkowego dnia.