Sylwia Bomba na morderczych treningach do "Tańca z Gwiazdami". Pokazała, ile już schudła

Kolejna odsłona tanecznego show

W ostatni dzień sierpnia swoją premierę miała już 12. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" emitowanego na antenie Polsatu. Tegoroczna edycja stoi pod znakiem różnego rodzaju zmian. Przede wszystkim na dzień emisji wyznaczono poniedziałek, podczas gdy do tej pory odcinki można było oglądać w piątkowe wieczory. Oprócz tego skład jurorski zasilił piosenkarz Andrzej Piaseczny, a do stałej pary prowadzących dołączyła Izabela Janachowska. Tym razem na parkiecie będzie można oglądać zmagania m.in. Oliwii Bieniuk, Izabeli Małysz, Radka Liszewskiego z zespołu Weekend oraz Sylwię Bombę.