Wyjawiła, jak wyglądało małżeństwo Zielińskiego. "Był dla mnie wzorem"

Jacek Zieliński, muzyk należący do zespołu Skaldowie, odszedł 6 maja 2024 roku. Artysta walczył z rakiem. Niestety pojawiły się przerzuty i przegrał z chorobą. Jego odejście było ciosem zarówno dla osób, które znały Zielińskiego osobiście, jak i wiernych fanów artysty.

Anna Rusowicz miała przyjemność poznać muzyka. Zieliński był dla niej kimś bardzo bliskim, wyjątkowym. Jak sama przyznała, małżeństwo Skalda było natomiast "wzorem związku". Co jeszcze wyjawiła piosenkarka?

Rusowicz wspominała, że dla Zielińskiego rodzina była na pierwszym miejscu. Dla samej artystki relacja, jaka łączyła Skalda z żoną Haliną to wzór tego, jak powinno wyglądać małżeństwo.

W tej samej rozmowie Anna Rusowicz wróciła pamięcią do dnia, kiedy po raz ostatni miała okazję spędzić czas z Jackiem Zielińskim. Do spotkania doszło kilka miesięcy temu na koncercie, który odbył się w Krakowie.

