Musi pochować brata. Mówi, w jakim był stanie tuż przed śmiercią

Andrzej Zieliński przyznał, że jego brat był pozytywnie nastawiony do świata i ludzi, a także bardzo dbał o siebie. - Tym bardziej dziwne jest to, że dopadł go nowotwór. I to z przerzutem na kości - mówił Plejadzie. Dodał też, że muzyk dzielnie walczył do końca i nie chciał, by zbyt wiele osób wiedziało o jego chorobie.