Zmarł Jacek Zieliński. Brat ujawnił przyczynę śmierci

Chociaż Jacek Zieliński poważnie zachorował, to w marcu tego roku brał udział w koncertach. Jeszcze wtedy nikt nie przypuszczał, że jego stan zdrowia może pogorszyć się z dnia na dzień. Brat muzyka, Andrzej Zieliński w rozmowie z "Super Expressem" zaznaczył, że 77-latek chorował na raka złośliwego.

Gdy w marcu zespół Skaldowie występował na koncertach, Jacek Zieliński śpiewał i grał na siedząco. Jak przyznaje jego brat, "miał jeszcze siłę do śpiewania".

Muzyk został zaproszony, aby gościnnie wystąpić na jubileuszowym koncercie Zespołu Budka Suflera, który odbędzie się w czerwcu. Niestety te plany nie dojdą do skutku.

