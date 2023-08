Wyjeżdżasz na urlop? Zostaw odkurzacz na środku pokoju

Zawsze zamykaj za sobą drzwi. Tak uchronisz się przed włamaniem

Zostawiasz torebkę w przedpokoju? To błąd, który może cię wiele kosztować. Jeśli złodziej dostanie się do domu przez główne wejście, od razu dostrzeże torebkę. Z pewnością skorzysta z takiej okazji. Po chwili otrzyma dostęp do bardzo wrażliwych danych, takich jak imię, nazwisko, adres, PESEL czy numer karty kredytowej. Umożliwia mu to wzięcie kredytu lub pożyczki. Ze względów bezpieczeństwa, lepiej trzymać ją w mniej dostępnym miejscu, np. sypialni.