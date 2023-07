Złodzieje są coraz bezczelniejsi. Uważaj na kradzieże "na kolec"

Kiedy potencjalna ofiara wychodzi z banku, od razu zauważa brak powietrze w oponie. A wtedy najczęściej odruchowo otwiera auto i wrzuca torbę z gotówką i dokumentami na siedzenie pasażera, aby przyjrzeć się oponie. Zdarza się, że nie zamyka nawet drzwi. Wszystko to ułatwia kradzież, , bowiem to właśnie w tym momencie złodzieje ruszają do ataku, wykorzystując chwilowy brak czujności. Schowani za pojazdem, otwierają drzwi, a następnie, wyjmują z auta pieniądze, a także dokumenty. Cała akcja trwa zaledwie kilkanaście sekund. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby stracić majątek.