Zatkany zlew? Wsyp pół szklanki, a zapomnisz o problemie

Jak zapobiec zatykaniu się odpływu?

Podczas zmywania naczyń w zlewie lądują resztki jedzenia. I choć dbamy o to, by wyrzucać je do kosza i już w trakcie mycia było ich jak najmniej, to jednak ich codzienne spłukiwanie do odpływu może finalnie skutkować jego zatkaniem. Podobnie jest w wannie czy kabinie prysznicowej, gdzie do odpływu spływają głównie włosy. Zaplątują się w rurach i tworzą sieć, przez którą woda w końcu nie może przelecieć. Dlatego tak ważne jest regularne dbanie o odpływ, by nie doprowadzić do jego zatkania. W końcu nie bez przyczyny mówi się, że lepiej zapobiegać niż leczyć.