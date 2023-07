Nasyp na cytrynę i przetrzyj zlew. Będzie lśnił jak nowy

TikTok to prawdziwa skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o utrzymanie porządku w domu. To właśnie na tej platformie tiktokerzy chętnie dzielą się z widzami swoimi sprawdzonymi trikami w sprzątaniu. Konto Purdy&Figg zgromadziło już 3,5 mln polubień. Niedawno zdradzili, jak wyczyścić zlew wykorzystując do tego produkty, które większość z nas znajdzie we własnej kuchni.