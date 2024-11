Wykształcone kobiety nie chcą mężczyzn po zawodówce? Psycholożka zabrała głos

"Uważam, że to jednak ma znaczenie. Bo jest ważne, czy ma się podobny poziom intelektualny, chęć rozwoju, pracy nad sobą, czy ma się o czym porozmawiać, czy się np. czyta książki, lubi podobne filmy, docenia wartości estetyczne" - pisze jedna z czytelniczek jednego z portali serwisu gazeta.pl, "Zmniejszcie swoje oczekiwania" - twierdzi inna.

Jak dodaje, kobiety często nie chcą partnerów o niższym od siebie wykształceniem również dlatego, gdyż nie czują się komfortowo ze świadomością, że mężczyzna zarabia mniej od nich. "Są przekonane, że bezpieczniej czułyby się z kimś, kto zapewnia im większe perspektywy dostatniego życia, a nie mniejsze, niż one same" - tłumaczy ekspertka.

Kobiety mogą też popaść w jeszcze inny schemat myślenia, na który zwróciła uwagę Katarzyna Kucewicz. Panie zastanawiają się bowiem, czy mężczyźni o niższym wykształceniu będą się czuć komfortowo z tym, że ich partnerka jest bardziej wykształcona. W takiej sytuacji może dojść do konfliktów o podłożu pewnego rodzaju rywalizacji.

