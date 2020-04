WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Wykwintność najlepszych oryginalnych zapachów od renomowanych producentów Perfumy mogą mieć różnorodne tonacje - niektóre są delikatne i słodkie, inne surowe i chłodne, a jeszcze inne przywodzą na myśl skórę lub alkohol. Te ostatnie są najczęściej wybierane przez mężczyzn. A które z perfum wydają się najbardziej wykwintne? Po które chętnie sięgną zarówno kobiety, jak i mężczyźni? Artykuł sponsorowany Klasycznie czy nowocześnie? Istnieje pewna gama zapachów, które uważane są za tradycyjne - mają one bowiem charakter, który bazuje na pierwowzorach pochodzących spędź lat, nawet z XIX czy początków XX wieku. Wśród nich znaleźć można między innymi balsamiczne, drzewne czy orientalne wonie, a także wyjątkowe, męskie zapachy w stylu Fougere. Jednak nie każdy z nas chciałby sięgać wyłącznie po klasyczne nuty. Perfumy oryginalne, czerpiące z najnowszych trendów i stworzone przez najlepszych producentów, są równie pożądane jak te, które mają bogatą historię. Często perfumy oryginalne posiadają klasyczne nuty, zaprezentowane jednak w nowoczesnym wydaniu, co tworzy z nich niezapomniane, zindywidualizowane kompozycje. Poznajmy kilka z nich bliżej. Kunsztowna surowość dla prawdziwych mężczyzn Mężczyźni z reguły wybierają perfumy, które mają wyjątkową, mocną kompozycję, podkreślającą ich status, ale również charakter. Wykwintne zapachy charakteryzują się często nutami najlepszych trunków czy skóry, co nadaje im klasycznego, poważnego aromatu. Właśnie takie są perfumy Boss The Scent, stworzone przez cenionego projektanta mody Hugo Bossa. Opierają się one na surowym zapachu skóry, który został lekko złagodzony przez lawendę, a także kunsztownie ukończony egzotycznym imbirem. Aromat tego ostatniego jest mocny, jednocześnie odświeżający i rozgrzewający, co czyni skomponowany zapach unikatowym i uwodzicielskim. Tajemnicza dziewczyna Bonda James Bond stał się jedną z ikon popkultury, podobnie, jak towarzyszące mu panie. Wszystkie one są piękne, uwodzicielskie i niejednokrotnie tajemnicze, co sprawia, że niejedna kobieta w prawdziwym życiu również chciałaby się na nich wzorować. Może to osiągnąć, łącząc odpowiedni strój wieczorowy z perfumami o orientalno-zmysłowym charakterze. Drzewo sandałowe, paczula, ananas i papaja bez wątpienia stworzą odpowiedni klimat każdego romantycznego spotkania. Takie właśnie są perfumy 007 for Women III, marki James Bond, które na pewno przypadną do gustu każdej zmysłowej, pełnej seksapilu kobiecie. Perfumy typu Unisex Perfumy, które jednocześnie mogą spodobać się kobietom i mężczyznom, muszą charakteryzować się bardzo wyważonym, wykwintnym zapachem. Balsamiczna baza, wzbogacona o nuty cedru oraz piżma, wykończona delikatnym jaśminem oraz anyżem, to właśnie jeden z tych czarujących, delikatnych, a jednocześnie klasyczno-nowoczesnych zapachów, który zachwyci przedstawicieli obu płci. Tymi cechami, idealnie odpowiadającymi wymaganiom stawianym przed perfumami typu unisex, charakteryzuje się między innymi Blu Mediterraneo Mandorlo Di Sicilia od marki Acqua Di Parma. To zapach, którego popularność nie przemija już od 20 lat!