Wylewasz wodę po gotowaniu białej kiełbasy? To błąd! Może się przydać

Wiele osób nie wyobraża sobie świąt Wielkanocnych nie tylko bez jajek, ale i bez białej kiełbasy. Zarówno jedno, jak i drugie stanowią osobne dania, są też dodatkiem do typowo świątecznego żurku.

Zwykle białą kiełbasę gotujemy przed podaniem, a wodę wylewamy. Okazuje się jednak, że to błąd, bo może stanowić podstawę wielu smacznych potraw w kuchni. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby wodę można było jeszcze wykorzystać.

Nie wylewaj wody po gotowaniu białej kiełbasy

Biała kiełbasa najczęściej sprzedawana jest jako surowa lub uwędzona. Jej przygotowanie zaczynamy od opłukania i włożenia do garnka z zimną lub gorącą wodą. Jej początkowa temperatura nie ma większego znaczenia, ważne, aby później gotować kiełbasę na małym ogniu.

Aby kiełbasa nie popękała w trakcie gotowania, warto delikatnie ponakłuwać ją wykałaczką. Woda po takim przygotowaniu kiełbasy stanie się bardzo dobrym wywarem i bazą do przygotowania kolejnych potraw. Aby była bardziej esencjonalna i wyrazista, do gotowania można dodać też ziele angielskie i liście laurowe. Można też dodać cebulę i marchewkę, co korzystnie wpłynie też na smak samej kiełbasy.

Patrz na kolor

Co ważne, do ponownego wykorzystania najlepiej nadaje się wywar powstały w wyniku gotowania surowej białej kiełbasy. Jest on jasny i wyjątkowo aromatyczny. Z kolei wywar, jaki powstaje z gotowania wędzonej kiełbasy, najlepiej wylać, szczególnie jeśli jest brązowy.

Dobry wywar świetnie sprawdzi się jako baza do zup, takich jak np. grochowa, fasolowa lub żurek. Można go także wykorzystać do przygotowania aromatycznych sosów np. pieczarkowego lub do gołąbków. Można nim także podlać mięsny farsz, który dzięki temu stanie się bardziej smaczny i wilgotny.

