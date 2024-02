Zapomnij o tradycyjnych mielonych. Takie będą rozpływać się w ustach

Okazuje się, że do podstawowych składników znawcy kuchni dodają... colę. Wystarczy, że zalejemy niewielką ilością napoju mielone mięso i odstawimy je na dziesięć minut, aby składniki się połączyły. Później podążamy za kolejnymi etapami przepisu, który jest nam dobrze znany. Dlaczego akurat cola? Okazuje się, że to dzięki niej mięso będzie lekko słodkie, co sprawi, że lepiej skarmelizuje się na patelni.