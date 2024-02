Sekretny składnik jajecznicy. Mistrzowie kuchni dodają jedną łyżkę

Jajka wbijamy do miski, dodajemy szczypiorek, sól i pieprz, po czym mieszamy dynamicznie widelcem lub trzepaczką. Na patelni rozgrzewamy masło. Gdy się rozpuści, odkładamy 2 łyżki do mniejszej miseczki – na później. Na patelnię wylewamy masę i mieszamy delikatnie aż do ścięcia. Następnie do odłożonego masła dodajemy łyżkę kwaśnej śmietany, wylewamy na patelnię i ponownie mieszamy.