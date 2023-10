Wymiana opon kobiecym okiem. Jak się nie dać wyrolować w serwisie samochodowym?

Inaczej ma się sprawa z częściami samochodowymi, które wymagają wymiany. Jeżeli zostawisz tę kwestię mechanikowi, to tak naprawdę nie masz pewności, co dokładnie zamówił oraz... ile go to kosztowało. To właśnie na częściach mechanicy mogą zarobić najwięcej, ponieważ kupują je prosto z zaprzyjaźnionej hurtowni, a zawyżoną cenę wliczają w łączny koszt usługi. Innymi słowy – mogą wykorzystać fakt, że kobiety rzadko orientują się w tych kwestiach.