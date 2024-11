Wymieszaj z wodą i przetrzyj. Kurz nie będzie osiadał na meblach

Kurz to mieszanka martwego naskórka, włosów, sierści zwierząt, włókien tekstyliów czy piasku. Nawet w najbardziej zadbanych mieszkaniach kurz pojawia się na meblach i sprzętach, co nie tylko wpływa na estetykę, ale także może być szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza dla alergików.

By zmniejszyć ilość kurzu w domowym otoczeniu, należy regularnie myć podłogi, dokładnie odkurzać i systematycznie czyścić meble. Istnieje również sposób, by uwolnić się od kurzu na meblach na długie tygodnie. Wystarczy przygotować domowy roztwór.

Potrzebujesz dwóch szklanek wody, szklanki octu, dwóch łyżek oliwy z oliwek oraz odrobiny płynu do mycia naczyń. Wszystko umieść w butelce z atomizerem, dokładnie wymieszaj, a następnie rozprowadź na ściereczce z mikrofibry i przetrzyj meble oraz sprzęty. Dzięki tej metodzie kurz nie powróci na długi czas . By zniwelować zapach octu, warto wzbogacić tę mieszankę o kilka kropel ulubionego olejku eterycznego.

Z kurzem poradzi sobie też domowy spray z płynu do płukania tkanin. Taka mieszanka działa antystatycznie, redukując ilość kurzu na meblach i urządzeniach. Warto pamiętać, że sam płyn do tkanin nie powinien być bezpośrednio aplikowany na meble. Należy przygotować roztwór w butelce ze spryskiwaczem, do której wlejemy przegotowaną wodę oraz pół nakrętki płynu do płukania.