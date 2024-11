Wsyp do zatkanego zlewu. Wyżre pozostałości w rurach

Zatkany zlew w kuchni może skutecznie popsuć dobry nastrój. Zamiast cieszyć się gotowaniem i spędzaniem czasu na przygotowywaniu ulubionych potraw, nagle trzeba skupić się na czynności, która nie należy do najprzyjemniejszych, czyli udrożnianiu rur. Czasami zatkany odpływ potrafi sprawić tyle kłopotów, że jedynym wyjściem z sytuacji wydaje się wezwanie hydraulika. Nic bardziej mylnego. Istnieje prosty trik, dzięki któremu problem znika w mgnieniu oka.

Najczęstszą przyczyną zatkanego zlewu kuchennego są resztki jedzenia. Wiele osób nie dba o to, by nie wrzucać do niego pozostałości żywności z talerzy po posiłkach, oleju z patelni, obierek z warzyw czy fusów z kawy i herbaty. Jednymi z poważniejszych czynników, które prowadzą do zatykania rur są złogi tłuszczowe, które osadzają się w nich na przestrzeni lat. Do tego dochodzą osady mineralne. W konsekwencji tworzą się zatory.

Ten trik pomoże ci skutecznie odetkać odpływ

Jednym z nietypowych sposobów na niedrożny odpływ jest użycie proszku do prania. Metoda z jego wykorzystaniem jest łatwa w przygotowaniu i nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Większość z nas ma w swojej łazience spory zapas podobnych produktów.

Jak to zrobić? Wystarczy wsypać ¼ szklanki proszku do prania bezpośrednio do odpływu, a następnie zalać go odrobiną gorącej wody. Substancje zawarte w granulkach powinny rozpuścić zebrany w rurach tłuszcz, co pomoże je odetkać. Po 30 minutach wystarczy przepłukać odpływ dużą ilością wrzątku, aby usunąć pozostałości produktu. Zlew będzie jak nowy.

Przy tej metodzie lepiej unikać produktów zawierających w składzie silne wybielacze czy inne agresywne składniki chemiczne, których opary mogłyby zaszkodzić domownikom. Naturalne detergenty będą w tym przypadku najlepszym wyborem.

Sposób na odetkanie zlewu znany od lat

Kiedy niezbyt popularne metody zawodzą, warto sięgnąć po inne, domowe sposoby. Ten patent stosowały już nasze babcie. Mowa o użyciu mieszanki octu i sody oczyszczonej. Wystarczy wsypać do zlewu szklankę sody, a następnie zalać ją szklanką octu. Odpływ trzeba przykryć korkiem, szmatką lub nawet talerzykiem. Wystąpi reakcja chemiczna, a powstała piana powinna skutecznie go udrożnić. Po kilku minutach zlew należy przelać strumieniem gorącej wody i gotowe.

