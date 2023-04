Wypadek wokalistki. Lisowska straciła kontrolę nad pojazdem

Fani byli przerażeni. "Boli od samego patrzenia"

Internauci zasypali 31-latkę komentarzami. "Boli od samego patrzenia. Z manetką gazu trzeba obchodzić się delikatnie" - napisał jeden z użytkowników. Inny dodał: "Najgorsze, że jak motocykl wyrywa do przodu to trzymając się kierownicy jeszcze mocniej odkręca się gaz. Stąd takie akcje". Nie zabrakło też słów wsparcia. "Każdy upada, ważne, że wstałaś i idziesz dalej do przodu. Szacun. Następnym razem będzie lepiej" - czytamy w kolejnym komentarzu.