Wybór stroju kąpielowego to nie lada wyzwanie. Możemy wybierać spośród dziesiątek różnych modeli. W ostatnich latach szczególną popularnością cieszy się monokini i tankini. Monokini to jednoczęściowy strój z wycięciem w talii, a tankini to z kolei zabudowany model, który przypomina body. Łączy koszulkę z majtkami.

Jeśli jesteś fanką ponadczasowej klasyki, strój Joanny Kuberskiej z pewnością przypadnie ci do gustu. Aktorka pokazała się w bikini, które pasuje każdemu - bez względu na rozmiar czy figurę.

Joanna Kuberska w bikini. Wybrała ponadczasowy model

"O mnie się nie martw", "Żmijowisko", "M ja miłość", czy "Po prostu przyjaźń" to tylko kilka produkcji, w których mieliśmy okazję zobaczyć Joannę Kuberską. Wraz z początkiem lipca aktorka wybrała się wakacje. Obecnie wypoczywa na malowniczych Kaszubach, korzystając z uroków natury. W jednym ze swoich ostatnich postów pochwaliła się, że rozpoczęła naukę pływania na SUP-ie.

SUP to skrót od Stand Up Paddling. Polega na pływaniu na specjalnej desce, wiosłując przy tym jednym wiosłem. "Pływanie z piesełkiem zaliczone!" - czytamy w poście opublikowanym na Instagramie. Aktorka zaprezentowała się w klasycznym bikini, do którego dobrała czarne okulary przeciwsłoneczne.

Czarne bikini nigdy nie wychodzi z mody. Ten ponadczasowy model pasuje każdemu, bez względu na rozmiar czy figurę, a przy tym, daje duże pole do stylizacji. Można połączyć go zarówno z kolorowym pareo, jak i ażurową narzutką. "Pięknie pani wygląda", "Pięknie", "Wow", "Pięknie Joasiu wyglądasz w tym stroju" - czytamy na Instagramie.

Jak dobrać idealny strój?

Dobór stroju kąpielowego może sprawić wiele problemów. W tym wypadku nie warto kierować się modą, a przede wszystkim swoim komfortem. Jednoczęściowy strój kąpielowy sprawdzi się u kobiet o figurze gruszek, klepsydry i kolumny, bowiem podkreśla talię i wyrównuje proporcje pomiędzy ramionami a biodrami.

Marzysz o nogach aż do nieba? Wybierz strój z mocno wyciętymi majtkami. Wysoki stan optycznie wysmukli i wydłuży nogi.

