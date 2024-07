Zapomnij o wyciętym bikini. Strój Opczowskiej to hit tego lata

Wakacje rozpoczęły się dwa tygodnie temu. To ostatni moment na zakup stroju kąpielowego. Możemy wybierać spośród setek modeli. Największą popularnością cieszą się mocno wycięte bikini w mocnych, oranżowych kolorach.

Jeśli nie jesteś zwolenniczką tak odważnych stylizacji, stylizacja Małgorzaty Opczowskiej z pewnością przypadnie ci do gustu. Była prezenterka "Pytania na śniadanie" stawia na klasyczny strój kąpielowy o ponadczasowym, kwiatowym wzorze.

Była prowadząca popularnej śniadaniówki wypoczywa w hotelu, korzystając z uroków pięknej pogody. Na opublikowanym zdjęciu pokazała się w nietypowym jak na siebie stroju. Choć na co dzień lubuje się w eleganckich, ponadczasowych stylizacjach, tym razem postanowiła nieco zaszaleć .

Wybrała klasyczny strój jednoczęściowy z mocno wyciętym dekoltem. Nie sposób nie zwrócić uwagi na wyjątkowy wzór, bowiem zewnętrzną część zdobi klasyczny, kwiatowy motyw, zaś wewnętrzną modna w ostatnich latach panterka. Prezenterka dobrała do niego kapelusz przypominający bucket hat o niemal identycznym motywie. "Wspaniałego wypoczynku, a wygląda pani przepięknie", Pięknie wyglądasz", "Piękna jesteś Małgosiu," - czytamy w komentarzach.

Małgorzata Opczowska korzysta z wolnego. W tym roku odwiedziła oblegany przez celebrytów Oman, czym nie omieszkała pochwalić się na Instagramie. Opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w dwuczęściowym bikini w granatowym kolorze , który doskonale współgra z jej słowiańską urodą. Po wyjściu z plaży narzuciła na siebie ażurową narzutkę z koronkowymi wstawkami. To jeden z najmodniejszych modeli ostatnich lat.

