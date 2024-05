Wypróbuj trzy genialne patenty. Skrzydłokwiat obsypie się kwiatami

Skrzydłokwiat to roślina występująca naturalnie na terenie Ameryki Środkowej i Południowej, jednak można uprawiać ją w warunkach domowych. Wyróżnia się niezwykłymi, zielonymi liśćmi, a także białymi kwiatami, które kwitną dwa razy do roku — wiosną i jesienią. Zdarza się, że skrzydłokwiat nie chcą zakwitnąć. Jak rozwiązać ten problem? Wypróbuj jeden z poniższych sposobów, a roślina obsypie się kwiatami.

Jak pielęgnować skrzydłokwiat?

Skrzydłokwiat jest naprawdę prosty w uprawie. Wystarczy zapewnić mu odpowiednie warunki wzrostu, aby roślina zachwycała niezwykłym wyglądem przez cały rok. Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Postaw doniczkę w jasnym miejscu, np. nieopodal parapetu. Pamiętaj jednak, że roślina źle znosi przeciągi, dlatego też nie powinna znajdować się bezpośrednio przy oknie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Odpowiednie stanowisko to tylko połowa sukcesu. Ważna jest także ziemia, w jakiej roślina będzie się rozwijać. Skrzydłokwiat najlepiej czuje się w żyznej, przepuszczalnej i luźnej ziemi o lekko kwaśnym pH. Podłoże należy wymieniać wiosną każdego roku. Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest podlewanie. W okresie jesienno-zimowym należy robić to raz w tygodniu, a wiosną i latem od dwóch do trzech razy w tygodniu. Używaj do tego przegotowanej i odstanej wody.

Jak ożywić skrzydłokwiat?

Skrzydłokwiat to nie tylko piękna roślina, ale też naturalny oczyszczacz powietrza, co zostało udowodnione przez NASA. Pozbywa się z powietrza toksyn takich jak trójchloroetylen, benzen, ksylen, formaldehyd czy amoniak. Kwitnie dwa razy do roku — wiosna i jesienią. Wówczas pojawiają się na nim piękne, białe kwiaty przypominające lilie.

Zdarza się, że skrzydłokwiat nie kwitnie mimo skrupulatnej pielęgnacji. Dlaczego? Najprawdopodobniej brakuje mu składników odżywczych. Wówczas warto przygotować jeden z domowych nawozów, które pobudzają roślinę do wzrostu.

Domowe nawozy do skrzydłokwiatu — jak je zrobić?

Zacznij od najprostszego nawozu z wody i cytryny. Wlej łyżeczkę soku z cytryny do dwóch litrów odstanej wody. Tak przygotowany nawóz jest gotowy do użycia. Cytryna delikatnie zakwasi podłoże, pobudzając roślinę do wzrostu. Można ją zastąpić drożdżami. Wystarczy, że rozpuścisz 40 g drożdży w czterech litrach ciepłej wody. Używaj nawozu raz w tygodniu, a po miesiącu skrzydłokwiat powinien wypuścić pierwsze kwiaty.

Jeśli żaden z opisanych nawozów nie ożywił skrzydłokwiatu, sięgnij po soczewicę. To warzywo jest bogactwem składników takich jak azot, potas czy fosfor. Te pierwiastki są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin ogrodowych i doniczkowych. Jak zrobić odżywkę z soczewicy? Zagotuj litr wody i poczekaj, aż ostygnie. Dodaj do niej łyżkę soczewicy i odczekaj co najmniej trzy godziny, a najlepiej całą noc. Powstałego nawozu używaj raz w tygodniu, a skrzydłokwiat obsypie się białymi kwiatami.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!