Zamiast wylać do zlewu, podlej nimi tuje. Wystrzelą jak szalone

Inną metodą jest wykorzystanie sfermentowanych drożdży. W tym przypadku do 100 gramów drożdży należy dodać szklankę cukru i odczekać 2 godziny, pozostawiając naczynie w ciepłym miejscu. Teraz należy przelać mieszaninę do 10 litrów wody, przykryć i pozostawić w ciepłym miejscu na okres około tygodnia. Po tym czasie nawóz będzie gotowy do podania tui. Dobrze jest jednak rozcieńczyć szklankę nawozu w 10 litrach wody, ponieważ sfermentowany nawóz jest znacznie bardziej skoncentrowany.