Wyprzedaż hitowej pomady do brwi. Kupisz ten kosmetyk za mniej niż 16 złotych

Kremowa konsystencja ułatwia aplikację

W drogerii Rossmann objęto promocją pomadę do brwi Revolution Pro. Ma ona kremową konsystencję i pomaga nadać i podkreślić kształt brwi. Do tego szybko się ją aplikuje i wygląda naturalnie. Pomada dostępna jest w kilku odcieniach, teraz zapłacimy za nią 15,99 zł. Regularna cena to niecałe 32 złote.