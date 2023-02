Wystarczy 15 minut. Muszla klozetowa będzie lśniła

Sprzątanie łazienki nie należy do najprzyjemniejszych czynności, jednak z pewnością jest konieczne. To właśnie w łazience (bądź wydzielonej toalecie) zbiera się najwięcej brudu i bakterii, których musimy pozbyć się przynajmniej raz w tygodniu. Do najbardziej znienawidzonych miejsc do sprzątania należy przede wszystkim muszla klozetowa. Jeżeli nie będziemy dbać o nią regularnie, nie będzie wyglądała ani trochę przyjemnie.